За рік звернення глави РФ втратило значну частку телеаудиторії, - ЗМІ.

Послання президента Російської Федерації Володимира Путіна до Федеральних зборів провалилося за рейтингами на російському телебаченні. Про це інформує Telegram-канал "Можем объяснить".

За даними ЗМІ, за рік звернення глави РФ стали дивитися вдвічі менше глядачів. Так, цьогорічне послання Путіна опинилося на 8 та 25 місцях серед ста найпопулярніших телепрограм минулого тижня. Найбільше його дивилися на каналі "Росія-1" (рейтинг 4% та 8 місце у топ-100, аудиторія 4+).

"За рік Путін втратив майже половину глядачів. 2023-го його послання зайняло 6, 7 і 61 рядки у списку найпопулярніших програм тижня. Крім трансляцій на Першому каналі та "Росії-1", у топ-100 виявилося і НТВ. Сукупний рейтинг усіх трьох показів становив 11,4%. 2024-го — лише 6,5%", - йдеться у матеріалі.

Послання Путіна до Федеральних зборів-2024

Президент Російської Федерації Володимир Путін в посланні до Федеральних зборів погрожував ядеркою та брехав про Донбас. Як зазначив речник єврокомісії Петер Стано, на промову кремлівського керманича треба дивитися в контексті майбутніх президентських виборів у Росії. Мовляв, брехня шириться, бо армія та економіка загарбників перебувають у катастрофічному стані.

А от ядерні погрози кремлівського керманича Стано назвав "неприйнятними" та "недоречними". Польський прем'єр Дональд Туск до заяв Путіна поставився більш насторожено. Переконаний - їх слід сприймати серйозно.

Під час звернення до Федеральних зборів президент Росії Володимир Путін пригрозив світу "ядерною дубиною". За його словами, стратегічні ядерні сили РФ перебувають у стані повної готовності.

Вас також можуть зацікавити новини: