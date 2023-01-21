Боевики "Вагнера" пользуются оружием российской государственной армии и не имеют надлежащих админресурсов.

Частная военная компания "Вагнера" под руководством Евгения Пригожина все больше представляет собой паразитическое военизированное формирование, считают аналитики.

Как говорится в последнем отчете американского Института изучения войны, конкурирующей с российским Минобороны ЧВК не хватает основных административных ресурсов для ведения учета военнослужащих и надлежащей связи с властью.

Это проявляется, в частности, в том, что ЧВК прибегает к фальсификациям гибели "вагнеровцев", находящихся в плену, и запугивает их родственников, которые пытаются установить судьбу близких, попавших в военную компанию.

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Кроме этого, ЧВК "Вагнера", которая пытается сделать вид эффективной параллельной государственной военной структуры и глава которой является активным критиком Минобороны РФ, зависит от последнего в плане использовании оружия.

"Группа "Вагнера" может дополнительно полагаться на МО России в отношении использования военных средств на передовой. Известный российский мілблогер ... опубликовал инфографику, которая, как сообщается, демонстрирует набор военных средств, которые "вагнеровцы" используют возле Бахмута, включающий термобарические артиллерийскую систему ТОС-1А, различные самоходные установки, орудия и минометы, несколько бронированных машин и самолет Су-25. Использование этих средств, в частности таких авиационных средств, как Су-25, свидетельствует о том, что "вагнеровцы" сотрудничают с российским Минобороны, чтобы получить доступ к этим системам и руководить ими. Хотя военнослужащие "Вагнера" вполне реально могут управлять этими системами самостоятельно, они, вероятно, будут продолжать полагаться на Министерство обороны в материально-технической поддержке и функциях обслуживания", – констатируют аналитики.

ЧВК Вагнера в войне РФ против Украины - что стоит знать

Российское политическое руководство в значительной степени возлагается на боевиков ЧВК "Вагнера" в кровавой захватнической войне, начатой против Украины.

По информации западных разведок, боевики ЧВК составляют около четверти от общего числа российских войск. При этом теперь это не опытные наемники из числа бывших работников силовых ведомств, а в значительной мере "пушечное мясо" без военного опыта, которое собрали среди заключенных российских колоний.

Координатор по стратегическим коммуникациям по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил накануне, что против Украины воюют 50 тысяч "вагнеровцев", среди которых 40 тысяч – заключенные. Также ранее Вашингтон признал ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией и теперь планируют ввести санкции против частной военной компании Евгения Пригожина.

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