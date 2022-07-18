Бытовая техника оказалась в 4500 км от Украины.

Семья убитого на войне российского оккупанта Ильи Василенко в сюжете пожаловалась на невыплату им компенсации. На кадрах из дома, в 4500 км от Украины, можно увидеть, вероятно, украденный холодильник с наклейкой "2 роки. Повна гарантія!".

Сюжет под названием "Денег дали только на гроб и памятник" опубликован в youtube.

Семья убитого военного живет в рабочем поселке Чунский в Иркутской области РФ - это Сибирь, недалеко от Монголии на юге.

Родственники оккупанта жалуются, что российские власти не выплатили им компенсацию за его смерть. В какой-то момент интервью перемещается на кухню и в объективе появляется холодильник Beko с наклейкой гарантии на два года на украинском языке.

Как известно, с первых дней полномасштабного вторжения в Украину российские войска отличились на захваченной территории массовым мародерством: выносят из домов украинцев все – от техники, унитазов и ковров до б/у кроссовок и нижнего белья.

Ранее СБУ опубликовала перехват, согласно которому разрешение на мародерство в Украине оккупантам дал лично Владимир Путин, поэтому там кражи во время войны не считаются преступлением и не наказываются.

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