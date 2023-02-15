На заседании планируют говорить о правовой интеграции оккупированных украинских территорий.

22 февраля, накануне годовщины вторжения РФ в Украину, состоится внеплановое заседание Совета федераций. В этот же день запланировано и заседание Госдумы.

Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости" со ссылкой на председателя комитета Совета Федераций Вячеслава Тимченко, на внеплановом заседании планируют рассмотреть "законы об интеграции новых субъектов РФ", то есть оккупированных украинских территорий, в правовое поле России.

"На заседании 22 февраля планируется рассмотреть законы об интеграции новых регионов в правовое поле РФ, которые должны быть приняты до 1 марта", - сказал политик.

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Пропагандисты напомнили, что Совет федераций традиционно проводит заседания 15 февраля и 1 марта.

Война в Украине: главные новости

24 февраля войска Российской Федерации совершили полномасштабное вторжение в Украину. Оккупанты зашли с территории РФ, Беларуси и аннексированного Крыма. За почти год войны захватчика не удалось захватить и удержать ни одного крупного города.

В то же время россияне провели так называемые "референдумы" об аннексии захваченных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

К годовщине вторжения Россия начала новое наступление на некоторых участках фронта. Генштаб подтвердил, что количество вражеских атак возросло. За минувшие сутки украинские воины отбили атаки около более 20 населенных пунктов.

Западная разведка сообщает, что Россия накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. Это свидетельствует о том, что Москва может задействовать авиацию для поддержки захлебывающегося наземного наступления своих войск.

Военный эксперт Жданов заявил, что Путин поставил задачу достичь результатов до 21-22 февраля, чтобы отчитаться об успехах на фронте федеральному собранию. К этой дате оккупанты будут наращивать усилия, на плато выйдут 23-24 февраля и до марта будут на максимуме возможностей.

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