Пресс-служба президента Татарстана сообщила, что погибли восемь человек, 20 пострадали.

Утром во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 на улице Файзи (Казань, Россия) двое вооруженных парней совершили кровавую бойню.

Собрали для вас все имеющуюся на данный момент информацию с российских СМИ и информационных Telegram-каналов.

Парни зашли в гимназию с оружием и открыли огонь. По некоторым данным, перед стрельбой в гимназии прозвучал взрыв. Одним из убийц является 19-летний Ильназ Галявиев - его уже задержали.

«Это Ильназ Галявиев, ему 19 лет и это он — один из двух казанских стрелков... При задержании Ильназ заявил, что по адресу его прописки заложена бомба», - сообщает Telegram-канал Mash.

Позже стало известно, что в квартире на улице Туганлык, где находилась мать нападавшего, произошёл взрыв. Отец Ильназа не знает, жива ли она, они сегодня собирались увидеться, но созвониться не успели.

Также СМИ пишут, что Ильназ Галявиев 4 мая завел Telegram-канал и назвал его "Бог". Сегодня утром он сообщил в нем о предстоящей стрельбе.

Второй нападавший был ликвидирован в результате штурма здания.

В момент нападения в школе находились 714 детей и около 70 сотрудников, включая 52 педагога.

Пресс-служба президента Татарстана сообщила, что погибли восемь человек - семь детей и учительница, 20 пострадали.

РИА Новости сообщают, что двое школьников разбились при попытке спастись, выпрыгнув из окна.

В связи с терактом во всех школах Казани отменили занятия.

Также сообщается, что предполагаемый пособник стрелков задержан в Казани. Это Мухамедшин Рамиль, ему 41 год.

12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

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Автор: Денис Прядко