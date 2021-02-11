На кадрах видно, как учитель прижимает школьницу к себе, потом улыбается ей в лицо и начинает целовать в шею и в губы.

В гимназии №42 Приморского района Санкт-Петербурга 61-летний учитель ОБЖ домогался восьмиклассницы.

Видео, на котором он обнимает и целует школьницу в губы, опубликовала мать одной из его учениц в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах видно, как учитель прижимает школьницу к себе, потом улыбается ей в лицо и начинает целовать в шею и в губы.

Мать девочки пыталась поговорить с директором, но та «очень на нее давила и наговорила кучу гадостей», в частности - пригрозила лишением родительских прав.

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Как рассказали "Подъему" ученики гимназии, восьмиклассница неоднократно жаловалась директору на учителя ОБЖ. Остальные ученицы гимназии рассказали «Комсомольской правде», что это не первый случай домогательств со стороны учителя.

«Он трогал за талию, брал за плечи, помню, в 5-м классе мы ходили к нему на дополнительные занятия, и на проходе стояла девочка. Чтобы она отошла, он взял ее за грудь и как бы подвинул в сторону. "Нечаянно" трогал за грудь часто», - вспоминает одна из учениц.

Следственный комитет начал проверку по факту видео. Учитель уже уволился из школы по собственному желанию.

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Автор: УНИАН