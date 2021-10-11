Если дагестанцы переоденутся фашистами, то, конечно, да, а вот если фашисты переоденутся дагестанцами - всякое может быть. Известно лишь, что русский человек в Москве с плакатом "В Дагестан за дагестанками", не говоря уже про чеченок, проживет не больше пяти минут, дружба народов есть дружба народов, и это еще биндеровцы толком не вмешались.

Несколько дней назад в московском метро был совершен подвиг Романа Ковалева , ставший предметом большой национальной гордости вяликороссов. На одной из станций в вагон электрички вошли трое злых дагестанцев, которые сходу принялись заниматься прикладной русофобией, и никто не чинил им препятствий, пока не поднялся русский богатырь Роман Ковалев и не сделал им замечание, за что мгновенно выхватил очень больших люлей, упал на пол и долго получал по голове ногой от одного из гостей столицы вяликой семьи народов, в то время как второй снимал происходящее на видео, а третий приговаривал: "Сыйчас савсэм пыйзды палучишь нахвуй!". Вагон роптал, но не вмешивался, давая Роману Ковалеву насладиться вяличием своего подвига. Подвиг затянулся вплоть до приезда электрички на следующую станцию, на которой дагестанцы покинули вагон совершенно вымотанными.

Подвиг героя был немедленно увековечен грамотой

Сила русского богатыря была столь велика, что он не умер, а просто попал в реанимацию, и вся Россия наполнилась ликованием. "С таким мужчиной не страшно! - писали восхищенные русские люди. - Оставайся таким же храбрым!", "Один против троих, но выстоял!" (ладно, вылежал, но мысленно он брал Берлин!). Подвиг героя был немедленно увековечен грамотой "За силу духа, стойкость и русский характер", футболкой и кофтой с символикой общества "Царьград", бутылочкой морса, набором мягких сыров, медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага", мэр Москвы распорядился выделить витязю материальную помощь в два миллиона рублей.

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Ближе к концу года русские люди сложат песни и легенды о том, как один русский богатырь голой рукой двадцать кавказцев с автоматами положил, а членам Юнармии расскажут, что Рома Ковалев был знаменитый пионэр-герой, как тот русский школьник Алеша, который в годы Вяликой отечественной уничтожил в Белоруссии немецкий штаб в составе не менее 12 солдат и офицеров. Согласно рассказам одного очень авторитетного героя Советского Союза, Алеше тогда было 12 лет, оружием он еще не владел, но узнав, что приближается немецкий штаб, мальчик бросился вперед и всех в том штабе загадочным образом поубивал, и кто знает, как сложилась бы война, если бы Алешу, наконец, не пристрелили. По некоторым сведениям, маленького ниндзю завалил сам командир партизанского отряда, опасаясь, что эдак Алеша, чего доброго, дойдет до Берлина и присвоит всю славу себе. Неудивительно, что об этом подвиге молчали столько лет.

Вовсе даже не превратились русские витязи в трусливое быдло

Так вот, Роман Ковалев тоже мог дойти до Дагестана, просто не хватило фуражу, а кроме того, дагестанцы ж не фашисты. Если б они были фашисты, то ух, а так нет. Собственно, в этом и заключается истинная причина загадочного невмешательства в избиение русского богатыря остальных пассажиров героического вагона, полного смелых русских людей, которые каждое девятое мая выходят на улицы в пилотках с плакатами "Можем повторить!" и "На Берлин за немками!". Вовсе даже не превратились русские витязи в трусливое быдло, как заговорили некоторые непосконные умы после случая в метро, просто никто вовремя не крикнул им "Хайль Гитлер!", пробуждая память предков. Вот, например, однажды вяликий русский актер Сергей Безруков снимался в кино про войну, и там ему надо было драться с каскадером, одетым в немецкую форму. При виде этой формы у Безрукова, по его признанию, "падала планка". Все вокруг пытались убеждать артиста, что не фашист перед ним, а свой русский человек, Безруков "понимал это и сам, но поделать с собой ничего не мог". "Если бы он крикнул "Хайль Гитлер!", я бы его застрелил", - заявил Сергей. В то же время, если бы тот оделся дагестанцем и крикнул: ""Сыйчас савсэм пыйзды палучишь нахвуй!" - Сергей бы ее, очевидно, получил, причем, без малейших колебаний.

Биндеровцы за русских людей еще по-настоящему даже не брались

Этот тонкий нюанс и определяет вяличие духа отважных русских людей. Одно дело бороться с фашистами в кино, и совсем другое - получить "савсэм пыйзды" от представителей "братских народов" прямо у себя дома. В этой связи знаменитый опрос "Эха Москвы" "Встретить представителя какой национальности в темное время вы опасаетесь?", в котором с большим отрывом победили украинцы, перестает быть таким уж томным. А ведь биндеровцы за русских людей по месту жительства последних еще по-настоящему даже не брались.

Василий Рыбников