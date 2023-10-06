По словам инсайдера, пока неясно, является ли эта передача частью новой, долгосрочной цепочки поставок или более ограниченной партией.

Северная Корея начала перебрасывать артиллерию в Россию, поддерживая силы Владимира Путина в их продолжающемся 20-месячном вторжении в Украину, сообщает CBS News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам инсайдера, пока неясно, является ли эта передача частью новой, долгосрочной цепочки поставок или более ограниченной партией или же то, что Северная Корея получает в обмен на оружие.

Поддержка Северной Кореей Москвы, похоже, стала кульминацией редкого саммита в прошлом месяце в Москве, когда Ким Чен Ын поехал на поезде, чтобы лично встретиться с Путиным.

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Во время этой встречи Ким сказал Путину, что он может рассчитывать на "полную и безоговорочную поддержку" Северной Кореи в "священной борьбе" России за защиту интересов своей безопасности – явная ссылка на нападение на Украину.

Один высокопоставленный южнокорейский чиновник перед саммитом сообщил CBS News, что Сеул обеспокоен тем, что Ким может стремиться приобрести у России технологии для строительства атомных подводных лодок и более совершенных ракет и спутников, в дополнение к сотрудничеству в области обычных вооружений.

Чиновник предупредил, что если двусторонние связи России и Северной Кореи углубятся до такой степени, это подчеркнет способность Кима угрожать не только близким азиатским союзникам Америки - Южной Корее и Японии, но и всему миру.

Сотрудничество РФ и КНДР - детали

В прошлом месяце Ким Чен Ын провел около недели в России, где провел встречу на высшем уровне с Владимиром Путиным на российском космодроме "Восточный". Он получил от президента обещания помощи в создании спутников и запуске их на российских ракетах.

В течение нескольких месяцев США обвиняли Кима в поставках оружия и боеприпасов для помощи Путину в войне в Украине, а пресс-секретарь Пентагона заявила, что обращение Кремля к Северной Корее за помощью является признаком отчаяния.

США заявили, что хотя такое оружие, как артиллерийские снаряды и ракеты, поможет России, вряд ли изменит ход боевых действий. Поставки оружия смогут поднять экономику КНДР, изолированную от большей части мировой торговли.

В Пхеньяне считают, что США "необоснованно придираются" к дружбе России и КНДР. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон ИрВ Пхеньяне считают, что США "необоснованно придираются" к дружбе России и КНДР.

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