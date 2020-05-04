Скорая выезжала трижды: москвичи на самоизоляции начали устраивать секс-эксперименты

В частности, от секс-утех пострадал 20-летний студент из поселка Северный, который "доигрался" со шваброй.

Москвичи, уставшие от самоизоляции во время карантина, начали устраивать необычные секс-эксперименты, в результате чего врачам скорой помощи в течение двух суток пришлось трижды выезжать на помощь гражданам, переусердствовавшим во время утех.

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Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Так, 1 мая 24 летняя жительница района Восточное Измайлово со своим приятелем решили опробовать новую секс-игрушку, однако в итоге не смогли самостоятельно извлечь её из интимного места девушки. Предмет ей удалось извлечь только в больнице. На следующий день её опыт повторила 40-летняя жительница Зеленограда.

Также от секс-утех пострадал 20-летний студент из поселка Северный. Парень взял пластиковую насадку с ручки швабры, открутил её и, недолго думая, засунул в задний проход. Вытащить деталь хозинструмента самостоятельно он уже не смог, как ни пытался. Юному экспериментатору ничего не оставалась, как вызвать скорую. В больнице часть швабры удалось достать из тела и юношу отпустили домой.

Как сообщал УНИАН, в России женщина пригласила к себе домой двух несовершеннолетних воспитанников интерната, где она работала уборщицей, и занялась с ними сексом.