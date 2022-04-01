Оккупанты в зоне ЧАЭС размесили радиоактивную почву.

Российские оккупационные войска, находившиеся возле Чернобыльской атомной электростанции и копавшие фортификационные сооружения, наглотались радиоактивной пыли, и теперь рискуют заболеть онкологическими заболеваниями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал член Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко в эфире совместного телемарафона украинских каналов.

"Радиация вышла из того места, где она находилась, то есть из земли, с первыми заходами российской бронированной техники на территорию Украины. Потому что в Чернобыльской зоне можно перемещаться только по дорогам асфальтным, которые специально там проложены", - сказал Емельяненко.

Он отметил, что из действий россиян можно сделать вывод, что они вообще не понимали, куда приехали и как надо вести себя на этой территории.

По его словам, россияне на территории Чернобыльской зоны "размесили радиоактивный грунт", загрязнили свою технику и сами надышались радионуклидной пылью.

"Пока в Украине еще был радиационный мониторинг, пока они его не отключили и не сломали, мы видели, что уровни превышали даже контрольные для этой территории. Там, поверьте мне, они достаточно высокие", - сказал он.

"За территорию Чернобыльской зоны вся эта грязь, даже с теми сильными ветрами, которые в Украине были несколько дней назад, она не разносится, это как обычная пыль... Поэтому после того, как отойдут все эти военизированные группировки (не только из самой атомной электростанции, как это произошло вчера, но и с самой Чернобыльской зоны, где они пока остаются), надо будет делать такой же процесс ликвидации, который был в 1986 году, частично. То есть, надо будет мыть, отмывать со спецрастворами дороги, смывать всю эту грязь, частично закапывать фортификационные сооружения, которые они сделали в Рыжем лесу. Но я буду настаивать, чтобы долю этих фортификационных сооружений оставили просто для истории, чтобы всем посетителям Чернобыльской зоны после того, как закончится война, просто показывать глупость России", - сказал Емельяненко.

По его словам, российские солдаты "наглотались этой радиоактивной пыли". "Она попала внутрь, откуда их сейчас выедает альфа и бета. А это уже прямой путь к онко, к инвалидности и всему остальному", - сказал Емельяненко.

Напомним, 24 февраля войска РФ ворвались в Украину, и противник взял под контроль все объекты ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения. Позже появилась информация о вероятном облучении российских военных, которые, в частности, рыли окопы в Рыжем лесу Чернобыльской зоны.

31 марта стало известно, что войска России полностью вышли с территории ЧАЭС.

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