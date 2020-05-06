Мурманские "агенты 007": в РФ чиновники объяснили рыбалку на карантине "служебным заданием" (фото)

В регионе установлен запрет на прибрежную рыбалку из-за распространения коронавируса.

Российских чиновников из Мурманской области заподозрили в нарушении режима самоизоляции. Оправдываясь, они принялись заявлять, что их прогулка на катере – служебное задание.

Читайте такжеРоссияне стали больше употреблять алкоголь на самоизоляцииТак, сначала помощница главы города по связям с общественностью Екатерина Жигалова опубликовала фотографии на своей странице во «ВКонтакте». Позже она их удалила. А глава Александровки Семен Кауров заявил, что они не на рыбалке были, а выполняли важное «служебное задание»: «Это была не морская прогулка, а выполнение служебного задания в свете моего распоряжения по контролю за организацией прибрежной ловли рыбы».

Известно, что в регионе установлен запрет на прибрежную рыбалку из-за распространения коронавируса. Кроме того, на снимках видно, что чиновники не соблюдают социальную дистанцию, они не надели маски, а также на них нет спасательных жилетов.

В россСМИ отмечается, что чиновники находились на катере МЧС. Фотографии разошлись в сети, и пользователи потребовали начать проверку из-за незаконной рыбалки во время режима самоизоляции.

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