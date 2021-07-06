В недавнем интервью Лисина призналась, что играть в кино для взрослых было ее мечтой детства

Российская порнозвезда и модель Кристина Лисина (Kris the Foxx) бросилась из окна 22-этажки на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Об этом пишет Daily Mail.

На отснятых кадрах камеры видеонаблюдения женщина заходила в жилой блок, держа в руках пачку чипсов. Своим знакомым 29-летняя Кристина жаловалась, что хочет создать семью. Также в своих соцсетях она ностальгировала по докарантинным путешествиям.

У россиянки был парень Рустам, который уже собирает средства на организацию похорон в сети. В Санкт-Петербург Кристина переехала из Красноярска.

Читайте такжеМосковский дизайнер попал в больницу с огурцом в заднем проходитВ недавнем интервью другой порноактрисе Лисина призналась, что играть в кино для взрослых было ее мечтой детства: "Мысли о порно были у меня уже с лет 13-ти, когда я впервые увидела запрещенные кадры. Глянула и подумала: блин, вы все не так делаете. И потом прошло время, жизнь сама меня привела в эту индустрию. О чем мечтала – то и получила".

В мегаполисе, по словам самой модели, она продержалась на работе в банке всего 5 дней, после чего пошла в порно: "Я не знаю, о чем с ними (клиентами банка – ред.) разговаривать. И я увлеклась порно".

На месте падения полиция нашла монету, спрятанную в руке женщины, с выгравированной надписью: "Ты всегда в моем сердце".

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Автор: Иван Бойко