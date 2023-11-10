Женщина также демонстрировала, как употребляет наркотические средства.

Россиянка Анастасия Князева душила собственную дочь-младенец на камеру и употребляла наркотики.

Как сообщают российские СМИ, женщина живет в Волгограде. Она ради развлечения наносила телесные повреждения и душила младенца, а потом хвасталась на камеру, как употребляет порошок белого цвета. Очевидно, это были наркотические средства.

В Телеграм-пабликах пишут, что женщина душила младенца, шантажируя мужа-оккупанта, который сейчас находится в Украине. На кадрах видно, как она заслоняет чем-то рот 7-месячному ребенку, выкрикивая матерные слова.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и употребления наркотиков. 18+

Трэш-новости русского мира

В России постоянно происходят странные события. Ранее 18-летняя россиянка сняла много лесбийского порно со своей трехмесячной дочкой и слила все в сеть. Ей грозит до 10 лет колонии.

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