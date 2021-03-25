Россиянин украл эрекционное кольцо / скриншот
В Москве мужчина украл из секс-шопа эрекционное кольцо. Кражу засняла камера видеонаблюдения.
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«Покупатель зашел в магазин «любви» вместе с партнершей. Пока дама консультировалась с сотрудником, ее рыцарь делал вид, что изучает ассортимент, а сам незаметно стянул с прилавка товар для утех стоимостью около тысячи рублей», – говорится в сообщении.
После этого пара оплатила другие покупки на пять тысяч и удалилась.
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