Женщина жалуется, что не поняла логики действий работников аэропорта.

Россиянку развернули в московском аэропорту Шереметьево из-за татуировки с портретом главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Об этом россиянка рассказала в социальных сетях, показав собственную татуировку. Женщина возмутилась, что ее не пропустили в Шереметьево. Ведь она честно призналась, что это Буданов.

"Они спросили: "Кто это?". Я сказала правду: "Буданов". Они не поняли, что он просто красивый человек сам по себе", - жалуется женщина. Видео дня

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Как писал УНИАН, ФСБ нашла новых подозреваемых по прошлогоднему делу о "подготовке покушения" на пропагандисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Среди новых фигурантов - ученик 8-го класса.

Также мы рассказывали, что Владимир Путин объявил "союзником" России исламистское движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане в 2021 году.

"Мы должны исходить из того, что движение "Талибан" контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы безусловно для нас союзники в борьбе с терроризмом", - заявил он журналистам.

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