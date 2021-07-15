Оказалось, что завод-производитель "Спутник-V" по темпам вакцинации занимает второе место среди отстающих.

В Уфе работники завода ОАО "Фармстандарт-Уфавита", которое производит вакцину "Спутник V", массово отказываются делать прививки своей же вакциной.

Как передает издание Пруфы, статистика по вакцинации работников крупнейших предприятий города была озвучена на оперативном совещании в мэрии.

Оказалось, что завод-производитель "Спутник-V" по темпам вакцинации занимает второе место среди отстающих.

Численность работников завода - 1650 человек, и почти 150 человек предъявили медотводы, а из оставшихся привились лишь 34%. Хуже темпы вакцинации только в ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов", где привились 19% от всего числа сотрудников, 7 человек получили медотвод.

Читайте такжеДаже россияне не хотят вакцинироваться "Спутником V": их заманивают на прививку призами

Вакцина "Спутник" - что известно

Российскую вакцину одобрили более 60 стран мира, пишет The Guardian. Однако препарат до сих пор не подтвержден европейским регулятором. СМИ считают "Sputnik V" инструментом политического влияния России.

Кроме того, российская вакцина оказалась непопулярной и в самой РФ. На 2 июня – через 5 месяцев со старта кампании иммунизации – только 18 миллионов граждан РФ из 144 миллионов получили одну дозу препарата, что значительно меньше по сравнению с показателями в западных государствах.

Словакия, которая закупила 2 миллиона доз вакцины, теперь хочет передать 160 тысяч доз "Sputnik V" другим странам. В ЕС на покупку препарата согласились только Словакия и Венгрия.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) нашла нарушения на производстве российской вакцины "Спутник V". Российская сторона утверждает, что они уже устранены.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко