Священнослужитель убеждал, что в войне нет ничего плохого.

Росссийский поп во время богослужения подстрекал свою паству умирать в войне против Украины, обрисовав прихожанам весьма нелепыми красками другие сценарии их гибели.

"Воинская смерть – лучше всех смертей", - заявил священнослужитель РПЦ.

Он добавил, что "люди умирают – как свиньи захлебываются блевотиной". "Ели-ели, пили-пили, перепили – под столы попадали, обрыгались и блевотиной захлебнулись. Вот тебе и смерть", - рассказал батюшка.

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Поп также обрисовал другие сценарии. "А потом малолетки зацеплятся за электричку, их током шваркнут три тысячи вольт – и они обвугленные на рейсы падают. А им лет было 17. (Или) пошли фотку сделать на крыше дома – подскользнулись и полетели с 15 этажа вместе с телефоном. Таких дурацких смертей – во!" - заявил священник РПЦ.

"Так лучше с оружием в руках умереть за родину. Еще успеет помолиться пред смертью – и пошла душа в рай", - убеждает поп.

РПЦ поддерживает войну против Украины

Русская православная церковь давно стала инструментом влияния Кремля на общественные массы. Глава РПЦ не скрывает поддержку режима, всячески расжигая у прихожан ненависть к украинцам и ко всему Западу.

Более того, в российской церкви даже создадут "частную военную кампанию" типа "вагнеровцев" для убийства украинцев.

Евросоюз хотел ввести санкции против контролируемого администрацией Путина Кирилла, но Венгрия постоянно блокировала решение.

Французский президент Эммануель Макрон констатировал в свое время, что Россия манипулирует религией, чтобы оправдать агрессию против другого государства.

1 декабря украинский глава Владимир Зеленский на фоне масштабных обысков у УПЦ МП предложил СНБО разработать законопроект о запрете любых религиозных организаций, аффилированных с Москвой.

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