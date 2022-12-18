Псковские коммунисты заявили, что Pornhub стал инструментом идеологической борьбы с РФ.

Псковские коммунисты шокировали выводами о том, что Запад использует порноиндустрию для "идеологической борьбы с Россией".

К такому выводу в областном отделении КПРФ пришли после анализа статистики за 2022 год, опубликованной сайтом Pornhub, передают российские пропагандисты.

"В информационную войну против России брошены все силы. Запад не брезгует никакими методами", - заявили коммунисты.

Видео дня

Они заявили, что в этом году в Топ-5 запросов якобы вошло "украинское порно", обойдя "русское домашнее". Особое внимание члены партийной организации обратили на само сценарное построение порнороликов: в основном на женские роли по-прежнему выбирают российских актрис, а вот мужские роли играют украинские актеры. Такая же тенденция якобы прослеживается и в сюжетах с однополыми связями.

"За свою продукцию "Pornhub" показывает доминирование над русскими и над Россией. Во всех сюжетах – они нас, а не мы их. Не будет большим удивлением, если даже чернокожим актерам заранее будут давать украинское гражданство. В этой безумной жажде унизить нашу великую страну, Запад готов на все", - считают коммунисты.

Как россияне используют порноиндустрию

Как сообщал УНИАН, российская пропаганда не останавливается в "креативных" подходах к вербовке "пушечного мяса". На этот раз в РФ разместили борды с порноактрисой Сашей Грей.

Впоследствии экс-звезда фильмов для взрослых Саша Грей отреагировала на баннер россиян, использовавших ее изображение для привлечения военнослужащих на войну в Украине.

Актриса дала понять, что она осуждает войну. Саша Грей добавила, что от звонков из-за использования ее фото на этом баннере у нее уже не первый день разрывается телефон.

Вас также могут заинтересовать новости: