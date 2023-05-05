В новом статусе он якобы посетил Бахмут в Донецкой области.

Снятый с должности заместитель министра обороны РФ Михаил Мизинцев стал заместителем командира в ЧВК "Вагнера", утверждают российские "военкоры".

В частности, "военкор" Александр Симонов опубликовал видео, на котором Мизинцев в военной форме и с шевроном "Груз 200 мы вместе", который характерен для ЧВК "Вагнера", как сообщается, занимается "подготовкой подразделения".

"В лагере подготовки с новым заместителем командира ЧВК "Вагнер" Михаилом Евгеньевичем Мизинцевым занимались доподготовкой подразделений", – написал Симонов.

Видео дня

Впоследствии "военкор" сообщил, что вместе с Мизинцевым якобы посетил позиции ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, где новый замкомандира "ознакомился с обстановкой на направлении".

Кто такой Михаил Мизинцев

60-летний генерал-полковник Михаил Мизинцев – российский военачальник, подозреваемый в многочисленных военных преступлениях и находящийся в санкционных списках ЕС, Великобритании, Украины, Швейцарии, Японии, Новой Зеландии за преступления против Украины и Сирии, где он командовал войсками России и прославился ковровыми бомбардировками.

С 2014 года он занимал кресло директора национального центра управления обороной РФ, в сентябре 2022-го стал заместителем министра обороны Сергея Шойгу.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину весной 2022 года Мизинцев руководил осадой Мариуполя в Донецкой области. Он отдавал приказы уничтожать город и убивать мирное население. Под его командованием были нанесены удары по роддому и драмтеатру в Мариуполе, в подвале которого от обстрелов прятались люди. За террористические методы ведения войны был призван "мариупольским мясником".

27 апреля 2023 года появилась информация об увольнении Мизинцева с должности замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению.

Ни увольнение Мизинцева, ни его переход в ЧВК "Вагнера" официально не подтверждались Кремлем.

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