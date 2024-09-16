Сообщается. что в сентябре 2023 года у Кадырова отказали внутренние органы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пережил несколько трансплантаций, пишет ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник.

Сообщается, что все попытки с органами доноров, которые не были его родственниками, провалились, а вот донорская почка от его дяди Магомеда якобы прижилась, в чем заверили врачи.

"В сентябре 2023 года Рамзан Кадыров был экстренно госпитализирован в ЦКБ. У ВИП-пациента развился острый панкреатит, на этом фоне отказали внутренние органы", - говорится в сообщении. Видео дня

Ранее сообщалось, что несколько месяцев назад Кадыров пропустил послание Путина федеральному собранию, в связи с чем в СМИ обсуждали новость, что он проходит очередной курс лечения.

Позже отмечалось, что, несмотря на санкции, в Грозный поступило очень дорогое и современное медицинское оборудование, необходимое для создания особой палаты под нужды исключительно одного человека и его заболевания.

Состояние здоровья кадырова - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что у Кадырова действительно были и есть проблемы с почками, но он их решил, по крайней мере на какое-то время. Официально состояние Кадырова не комментировали, но его исчезновения из публичного пространства моментально привлекают внимание.

При этом отмечалось, что на фоне слухов о болезни Кадыров начал готовить преемников.

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