Мужчина хотел, чтобы ему "отпустили грехи".

В Москве второй раз за год задержали человека за попытку проникнуть в мавзолей Владимира Ленина.

Как пишет российское пропагандистское агентство ТАСС, мужчина в неадекватном состоянии пытался попасть в мавзолей, чтобы мертвый "вождь пролетариата", как он сам объяснил впоследствии, "отпустил ему грехи".

Правоохранители обратили на него внимание из-за странного поведения. Сообщается, что мужчина был задержан и передан медикам.

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Инциденты в мавзолее Ленина

Памятник-усыпальница Владимира Ленина, расположенный на Красной площади у Кремлевской стены в Москве, где уже 99 лет в прозрачном саркофаге хранится его тело, нередко становится магнитом для россиян в состоянии опьянения, а также тех, кто страдает от расстройств психики.

В частности, в начале февраля москвич с расстройством психики в состоянии опьянения попытался украсть тело Ленина. А в 2019 году душевнобольной мужчина облил Мавзолей Ленина оливковым маслом и кричал: "Вставай".

В России продолжаются дискуссии о том, что, возможно, стоило бы похоронить тело Ленина. Даже объявляли конкурс на лучшую концепцию по использованию помещений мавзолея в этом случае.

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