С начала войны в Украине россияне перестали вести публичный реестр захоронений.

Несмотря на то, что Россия скрывает реальные потери на войне против Украины, в провинциальных городах страны-оккупанта уже появляются мемориальные доски и мероприятия памяти "героев". В Москве обходятся без официоза. Там для "двухсотых" россиян обустроили мемориал, который увеличивается невероятными темпами.

Об этом сообщает проект InformNapalm.

Мемориал "Пантеон защитников Родины" появился в подмосковных Мытищах в 2013-м году. Сначала там планировали хоронить выдающихся чиновников, военных начальников, общественных деятелей, космонавтов и военных, которые проявили необычайную доблесть.

Элитное кладбище федерального значения рассчитано на 40 тысяч захоронений. Там похоронили легендарного Калашникова (2013), космонавта Леонова (2019), маршала СССР Язова (2020) и много других генералов из российско-советского генштаба.

Формально на "Пантеоне" можно хоронить и обычных военных, чем-то отличившихся во время боевых действий. Поэтому на этом кладбище "приземлились" пассажиры Ил-20 (2018), который сбили над Сирией, и Ту-154 с хором Александрова (2017), который не долетел до Сирии.

Не каждый русский генерал подпадает под критерии для захоронения в "Пантеоне". Разрешение на вечный покой там - признак элитарности.

По состоянию на прошлый год на "Пантеоне" было примерно 300 могил, о чем свидетельствуют данные на официальном сайте. Однако с начала войны в Украине реестр захоронений перестал наполняться, хотя могилы появлялись одна за другой.

7 июня там похоронили ликвидированного в Украине генерал-майора Романа Кутузова - заместителя командующего армией, начальника штаба армии, командующего 1-м армейским корпусом ДНР, Героя России. Очевидно, что Кутузов заслужил место на элитном "Пантеоне".

При этом 6 июля там похоронили старшего лейтенанта Максима Ещенко – обычного командира роты 18-й гвардейской мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса Балтийского флота. Очевидно, Ещенко похоронили как выпускника элитного Московского высшего общевойскового командного училища.

Нашлось место на "Пантеоне" и для капитана спецназа ГРУ Виталия Кокорина. Он погиб где-то в Украине 31-го мая. Кокорин родом из Мытищ, где находится кладбище.

На фотографиях могилы виден целый участок новых захоронений. В частности, видно могилу Соколова Дениса Владимировича (02.02.199 х-0x.0х.2022), Рыжикова Владимира Олеговича, Дьяченко Григория Михайловича и других.

Все эти могилы свежи, поскольку по замыслу "Пантеона" все могилы должны получить стандартный бюст героя и гранитный монумент.

"Если бы на России были журналисты, то они бы заинтересовались захоронением на своих военных кладбищах. А пока потери россиян интересуют разве что украинских блогеров", - отмечают журналисты.

Как сообщал УНИАН, потери российских оккупантов в Украине пересекли новую красную линию и теперь составляют более 41 тысячи человек.

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