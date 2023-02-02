Российский ВПК в условиях санкций и больших потерь на фронте едва справляется с заказами для нужд армии РФ.

Россия потеряет репутацию надежного экспортера оружия в результате неудач в войне против Украины и международных санкций. Об этом говорится в новом ежедневном отчете британской разведки.

Британцы отмечают, что доля России на международном рынке вооружений планомерно сокращалась все последние годы. Теперь же Россия вынуждена отдавать приоритет поставкам оружия на фронт, сокращая экспорт.

Важным фактором также стали западные санкции, из-за которых российская военная промышленность столкнулась с дефицитом импортных комплектующих для производства сложных вооружений – бронетехники, ударных вертолетов и систем ПВО.

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Британская разведка сомневается, что в текущих условиях Россия сможет выполнять свои обязательства даже по уже заключенным контрактам. Например, многие договоры предусматривают не только продажу самой техники, но и последующие поставки запчастей и техобслуживание в течение длительного периода.

Война в Украине – последствия для России

В России резко усугубилась демографическая ситуация. Негативные тенденции по сокращению населения наблюдались уже пять лет, но теперь к ним добавилось резкое падение рождаемости, которое связывают с войной и мобилизацией.

В России прекратили оформлять биометрические заграничные паспорта со сроком действия в 10 лет. Вероятной причиной называют нехватку импортных чипов для современных документов.

Из-за санкций и ухода иностранных брендов в России наблюдается дефицит лекарств, в том числе жизненно важных антибиотиков. Нехватка препаратов наблюдается даже в Москве и Санкт-Петербурге.

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