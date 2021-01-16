В квартире повсюду валялись секс-игрушки, наркотики и виагра.

В России обнаружили тела подполковника и его жены. Судя по обстановке в квартире и найденным в их жилище, предметам пара умерла во время БДСМ-сессии.

Читайте такжеБДСМ на выпускном - во Владивостоке последний звонок превратился в развратную вечеринку (фото, видео)Об этом пишет МК.

Отмечается, что умерший подполковник служил в элитном подразделении спецслужбы и участвовал в одной из операций в Чечне.

О смерти супругов 14 января сообщила в полицию их взрослая дочь. Ее 44-летний отец работал в службе безопасности одного из банков. Когда мужчина не вышел на работу без предупреждения, начальник позвонил его дочери. Она пришла в дом родителей и обнаружила их мертвыми. Оба лежали на кровати, одетые в подгузники. Тела умерших были покрыты гематомами.

Прибывшие оперативники обнаружили в квартире секс-игрушки и приспособления для БДСМ, а также наркотические вещества, возбуждающие средства, виагру и шприцы. Эксперты выяснили, что сначала умерла 45-летняя женщина, а потом ее супруг - на его руках нашли следы от уколов.

Дочь умерших рассказала, что знала об увлечений родителей. По ее словам, они часто запирались дома, попросив ее заранее привезти им продукты и подгузники. Порой такое затворничество могло продлиться неделю.

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Автор: УНИАН