В российском Питере на катке с детьми внезапно стали показывать порно (видео)

На катке торгово-развлекательного центра «Рио» в Санкт-Петербурге неизвестные пустили на мониторах четырехминутный ролик порнографического содержания. Об этом сообщает Рен ТВ со ссылкой на местные СМИ.

По словам очевидцев, посетители катались на коньках, когда вдруг увидели кадры из фильма для взрослых. Ролик длился четыре минуты.

Администрация торгового центра выясняет обстоятельства произошедшего и пообещала наказать виновных.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе экран на улице внезапно начал показывать порно.