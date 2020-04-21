Василий Рыбников

Отмена президентом РФ Владимиром Путиным Вяликого Парада в честь Вяликой Годовщины Вяликой Победы России над миром может стать вяличайшей ошибкой в истории государства-богоносца. Возможно, она даже станет для Кремля последней, и вот почему.

Стоило же Путину заявить об отмене парада, как в доселе несокрушимой русской армии началось массовое заражение

Все видели, как русские деды, освободившие Европу от коричневой чумы, по сравнению с которой жалкий коронавирус - не более чем детский лепет в Мавзолее, самозабвенно помогали своей родине в борьбе с заокеанским поветрием. Даже массовые репетиции Вяликого Парада, проходившие в России вплоть до карантина включительно, не сломили здорового духа русского солдата: как бы ни кричали православные витязи на торжественном марше «ура!» друг другу прямо в рот, развесив сопли до пояса и сомкнув ряды в порыве духовности, - ни один из них не заболел! Стоило же Путину заявить об отмене парада, как в доселе несокрушимой русской армии началось массовое заражение. Чудо? Чудо, причем легко объяснимое: во время репетиций Вяликого Парада русских солдат хранили духи дедов; когда же все отменили, деды тоже все отменили.

Знал ли Путин, что этим кончится? Разумеется, знал, и в этом свете особенно странно выглядят его в высшей степени легкомысленные оправдания: «Риски, связанные с эпидемией, еще чрезвычайно высоки. Это не дает мне права начать подготовку к параду». Да, конечно, риски были, но вовсе не для непосредственных участников шествия - бабы бы еще нарожали, эка невидаль, - а для самого Владимира Владимировича, потому что ему пришлось бы на время торжественных мероприятий неизбежно вылезать из бункера на трибуну, а туда мог припереться, например, безответственный коронавирусный британский премьер Борис или еще какая заморская нелюдь, и вот уже Владимир Владимирович лежит с трубочкой во рту бледный, зеленый и мертвый.

Жители Москвы, в разгар карантина застрявшие в метро в давках по пропускам, представляли себе, что штурмуют Рейхстаг

Но что мешало прикатить Путина на трибуну, к примеру, в батискафе или в резиновом кимоно с аквариумом на голове? Ничего. А деды обиделись...

Предчувствуя неладное, главный кремлевский доктор Мясников бил в рынду на всех эфирах: «Коронавирус - букашка! За Победу! Вот добьём «врага в его фашистском логове», а там будем жить! Просто жить! Потомки победителей! Больше показывать фильмов и концертов, посвящённых Дню Великой Победы!».

Жители Москвы, в разгар карантина застрявшие в метро в давках по пропускам, представляли себе, что штурмуют Рейхстаг, добивая фашистскую гадину прямо в ее логове, многие поймали Гитлера.

Сидящие на самоизоляции воображали себя жителями блокадного Ленинграда.

По всей России разлеталась сенсационная новость: «Врачи рассказали о надежной защите от коронавируса времен Великой Отечественной войны». Оказывается, деды уже тогда знали секрет, как победить коронавирус, - надо просто взять обыкновенную советскую марлю, сложить в три слоя и привязать веревочку. Великое Отечественное - значит лучшее!

Сегодня на глазах прогрессивного человечества рушится единственная скрепа российской государственности, и бункер Путина может быть погребен под ее завалами раз и навсегда

Вот как мощно и самоотверженно встали было воинственные деды на защиту родины - но Путин не оценил их подвиг. Отмена Вяликого Парада поставила на нем жирный крест, и теперь страшно даже думать о том, что будет с Россией, если мертвые дедушки не просто обидятся на нее, но и станут мстить, ведь они в свое время уже одну такую гадину успешно задушили.

Следует отметить, что в отдельных регионах РФ уже осознали надвигающуюся опасность. Так, в Кургане власти намерены отгонять злых духов Вяликой Победы, выставляя фотографии мертвых дедов в окна домов и автомобилей, и это будет действительно страшно. На Урале один дед до сих пор почему-то живой, так ему во двор притащили телевизор и показали фейковый парад, а самого деда выгнали на балкон, чтоб поверил, будто он настоящий. Но все эти полумеры, разумеется, как мертвому дедушке припарки. Сегодня на глазах прогрессивного человечества рушится единственная скрепа российской государственности, и бункер Путина может быть погребен под ее завалами раз и навсегда.

Всех желающих помочь украинской армии делать российских наемников на Донбассе не менее мертвыми, чем их дедушки, просят обращаться в https://savelife.in.ua/ru/about/#contacts фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ

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