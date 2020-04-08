Путин сравнил коронавирус со степными народами Средневековья

По его словам, ближайшие две недели будут определяющими для развития ситуации с эпидемией в РФ.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к российским гражданам сравнил пандемию COVID-19 c набегами печенегов и половцев в средние века.

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«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную», — цитирует его слова "РБК".

Путин также предупредил, что определяющими для развития эпидемиологической ситуации в России будут «ближайшие две-три недели», в течение которых потребуется предельная концентрация всех ресурсов.

Отметим, история отношений древней Руси с печенегами и половцами не является однозначной. Несмотря на конфликты, известно множество примеров, когда князья Руси и степные народы оказывались союзниками и сражались на одной стороне.

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