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Путин сравнил коронавирус со степными народами Средневековья

17:09, 08 апреля 2020
Русский міръ
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Владимир Путин / REUTERS

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«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную», — цитирует его слова "РБК".

Путин также предупредил, что определяющими для развития эпидемиологической ситуации в России будут «ближайшие две-три недели», в течение которых потребуется предельная концентрация всех ресурсов.

Отметим, история отношений древней Руси с печенегами и половцами не является однозначной. Несмотря на конфликты, известно множество примеров, когда князья Руси и степные народы оказывались союзниками и сражались на одной стороне.

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