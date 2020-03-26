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В "Артеке" оккупанты согнали детей на концерт в разгар пандемии (фото)

13:14, 26 марта 2020
Русский міръ
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В "Артеке" нет карантина - там устроили концерт / Twitter, RoksolanaToday&Крым25%

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На ситуацию обратил внимание блог RoksolanaToday&Крым25%.

«Прямо сейчас,игнорируя рекомендации ВОЗ, оккупант Россия превращает украинский Артек в рассадник всевозможной заразы. Подвергая опасности крымчан», - отмечает блогер.

На опубликованных фотографиях можно видеть, что детей собрали на масштабном концерте по случаю годовщины завершения Второй мировой войны.

Напомним, 21 марта в оккупированном Крыму зафиксировали первого больного коронавирусом.

На сегодня в одном только Севастополе под наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 1767 человек.

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