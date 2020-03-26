В "Артеке" оккупанты согнали детей на концерт в разгар пандемии (фото)

21 марта в оккупированном Крыму зафиксировали первого больного коронавирусом.

В подконтрольном россиянам крымском детском лагере «Артек» несмотря на пандемию коронавируса устроили масштабный детский концерт.

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На ситуацию обратил внимание блог RoksolanaToday&Крым25%.

«Прямо сейчас,игнорируя рекомендации ВОЗ, оккупант Россия превращает украинский Артек в рассадник всевозможной заразы. Подвергая опасности крымчан», - отмечает блогер.

На опубликованных фотографиях можно видеть, что детей собрали на масштабном концерте по случаю годовщины завершения Второй мировой войны.

Прямо сейчас,игнорируя рекомендации ВОЗ,оккупант Россия превращает украинский Артек в рассадник всевозможной заразы.

Подвергая опасности крымчан pic.twitter.com/K2fD3K17NP — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 26, 2020

Напомним, 21 марта в оккупированном Крыму зафиксировали первого больного коронавирусом.

На сегодня в одном только Севастополе под наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 1767 человек.

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