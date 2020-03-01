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В России студент показывал гей-порно на здании районной администрации

14:23, 01 марта 2020
Русский міръ
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На здании районной администрации в Уссурийске показали гей-порно / Иллюстрация - фото depositphotos.com

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Как сообщает Telegram-канал Mash, юноша учится в сельхозакадемии, а до 2019 года подрабатывал в администрации Михайловского района по делам культуры. Потом поссорился с начальством и вылетел с работы, и решил отомстить.

Утверждается, что парень подключился к компьютеру ведомства по Wi-Fi и вывел на медиапанно прямо на здании фильм взрослого содержания.

В конечном итоге хулигана нашли, ему грозит до шести лет заключения за незаконный оборот порнографии.

Ранее во Львове на рекламном табло ТЦ неизвестные запустили порно.

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