В России студент показывал гей-порно на здании районной администрации

Хулигана нашли, ему грозит до шести лет заключения за незаконный оборот порнографии.

В российском Уссурийске задержали 18-летнего парня, который включил гей-порно на здании местной районной администрации.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, юноша учится в сельхозакадемии, а до 2019 года подрабатывал в администрации Михайловского района по делам культуры. Потом поссорился с начальством и вылетел с работы, и решил отомстить.

Утверждается, что парень подключился к компьютеру ведомства по Wi-Fi и вывел на медиапанно прямо на здании фильм взрослого содержания.

В конечном итоге хулигана нашли, ему грозит до шести лет заключения за незаконный оборот порнографии.

Ранее во Львове на рекламном табло ТЦ неизвестные запустили порно.