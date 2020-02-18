Путин может ответить за преступления: в России выступили с соответствующим предложением

15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о намерении изменить Конституцию. Была создана специальная комиссия для обработки предложений граждан РФ.

Российские чиновники предлагают закрепить в Конституции России неприкосновенность бывших президентов.

Об этом сообщают российские СМИ.

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С соответствующей инициативой обратилась рабочая группа внутри российского руководства.

Кроме того, есть предложения закрепить за президентом право распускать Госдуму, если она не утвердит более трети кабинета министров. А премьер-министру, его заместителям и федеральным министрам хотят запретить иметь счета в иностранных банках.

Как сообщал УНИАН, 15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о намерении изменить Конституцию. Была создана специальная комиссия для обработки предложений граждан РФ.