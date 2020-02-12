В России уборщица интерната устроила групповой секс с воспитанниками

Женщине дали условное наказание за секс с двумя мальчиками 14 и 15 лет.

В России женщина пригласила к себе домой двух несовершеннолетних воспитанников интерната, где она работала уборщицей, и занялась с ними сексом.

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Произошло это, правда, еще в ноябре, но СМИ только сейчас стало известно о том, что в этом громком деле поставлена точка, передает "Новый Омск".

Как сообщается, 32-летняя уборщица Полтавской адаптивной школы-интерната г. Омска пригласила к себе домой двух воспитанников учреждения — мальчиков 14 и 15 лет. Женщина знала, что подростки еще не достигли возраста сексуального согласия, но ее это не остановило.

Она выпила вместе с ребятами по случаю праздника и вступила в интимные отношения с обоими воспитанниками интерната. По словам уборщицы, все происходило по обоюдному согласию. Сразу же после инцидента женщина уволилась из интерната.

По информации издания, женщину приговорили к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.