"Лыжня России": в РФ провели костюмированный ретро-забег ко Дню победы (фото)

Забег назвали "Лыжный батальон Победы".

На выходных в Красноярске в рамках всероссийскую акции «Лыжня России» провели военно-патриотический фестиваль «На лыжи!».

Об этом пишет newslab.ru.

Отмечается, что это «событие было посвящено 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне», а главным стартом стал «забег в ретро-костюмах «Лыжный батальон Победы».

Участие в фестивале всего приняли около 2,5 тысячи человек.

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