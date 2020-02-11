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"Лыжня России": в РФ провели костюмированный ретро-забег ко Дню победы (фото)

20:38, 11 февраля 2020
Русский міръ
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Участие в забеге приняли около 2,5 тысячи человек / newslab.ru

Об этом пишет newslab.ru.

Отмечается, что это «событие было посвящено 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне», а главным стартом стал «забег в ретро-костюмах «Лыжный батальон Победы».

Участие в фестивале всего приняли около 2,5 тысячи человек.

Наряды некоторых лыжников на забеге шокировали / newslab.ru

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