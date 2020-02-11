У жительницы России просто на столе взорвалась колбаса (фото)

Упаковку колбасы разорвало, а ее куски разлетелись по кухне.

У жительницы Тульской области России просто на кухонном столе буквально "взорвалась" вареная колбаса.

Об этом рассказала сама россиянка, сообщает Telegram-канал "Бушующий мир", опубликовав фото с места происшествия.

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Отмечается, что жительница Тульской области собралась сделать бутербродов с вареной колбасой к чаю. Пока она возилась с чайником, батон колбасы, который лежал на столе, взорвался: упаковку разорвало, а куски разлетелись по кухне.

"Кейс разобрали – это чистая химия (во всех смыслах этого слова). Те нормальные процессы газообразования. Если во время производства всыпать в мясосодержащий полуфабрикат много фосфата (влагоудерживающий агент), то он при соединении с крахмалом образует газ между слоями массы. Ну а дальше – бах, и вы со своей колбасой в местных новостях!", – говорится в пояснении причин инцидента с колбасой.

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