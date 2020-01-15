Танки напрокат: в Москве детям дают порулить Т-34 (видео)
11:55, 15 января 2020Русский міръ
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Аттракцион с мини-танками открылся в московском парке "Сокольники".
Мамы с детьми уже облюбовали новый аттракцион / скриншот
В парке «Сокольники» в Москве открылся аттракцион «Танкодром», где сдают на прокат мини-танки Т-34.
Читайте такжеВ Москве прошли пикеты против рекордных трат на новогоднюю иллюминацию (фото)Об этом говорится в видеосообщении в Telegram-канале «Ленты дна».
«Управлять танками очень просто, справится даже ребенок. Потому катаются на них все, от детей до бабушек», – говорится в сообщении.
В пресс-службе парка отметили, что управление мини-танком «осуществляется двумя рычагами, как в настоящем». Кроме того, сообщалось, что аттракцион открыли по случаю «75-летия Победы в Великой Отечественной войне».
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