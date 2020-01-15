Танки напрокат: в Москве детям дают порулить Т-34 (видео)

Аттракцион с мини-танками открылся в московском парке "Сокольники".

В парке «Сокольники» в Москве открылся аттракцион «Танкодром», где сдают на прокат мини-танки Т-34.

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«Управлять танками очень просто, справится даже ребенок. Потому катаются на них все, от детей до бабушек», – говорится в сообщении.

В пресс-службе парка отметили, что управление мини-танком «осуществляется двумя рычагами, как в настоящем». Кроме того, сообщалось, что аттракцион открыли по случаю «75-летия Победы в Великой Отечественной войне».

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