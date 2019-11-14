Появилось фото стрелка, устроившего бойню в российском колледже

Нападавший на собственный колледж студент застрелился.

Студент Данил Засорин устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске (Россия).

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Два человека погибли, стрелок покончил с собой. Еще два человека ранены, у пострадавших множественные огнестрельные ранения.

Telegram-канал Mash опубликовал фото стрелка Засорина с ружьем после самоубийства в одной из аудиторий.

"Нападавший на собственный колледж студент застрелился после прибытия сотрудников ГИБДД. Полицейские требовали парня сдаться, он выстрелил в себя. По предварительной информации, оружие в его руках — Иж-81", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что студент Засорин вышел в туалет, а вернулся уже с оружием и сразу начал стрелять по одногруппникам. Всего он сделал 5 выстрелов.