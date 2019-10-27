В России 12-летний парень жестоко убил собственную мать

За зверствами подростка мог наблюдать его брат-близнец. Оба ребенка являются умственно отсталыми.

В российском городе Санкт-Петербурге в ночь на 27 октября произошло жестокое убийство женщины. Подросток зверски расправился с собственной матерью.

Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По предварительным данным, 12-летний мальчик поливал мать кипятком из чайника и вырезал части тела одним из острых предметов - на месте полиция обнаружила нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик.

Правоохранители предполагают, что за всеми зверствами подростка мог наблюдать его брат-близнец. Оба ребенка - умственно отсталые.

Также известно, что на момент убийства отец мальчиков находился в квартире в полупьяном состоянии. После произошедшего мужчина позвонил своим родителям, а те уже вызвали полицию.

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