В России мать носила 12-летнюю дочь в авоське и продавала ее педофилам (фото)

12-летняя девочка лает и воет, отказывается спать на кровати.

В Орловской области у многодетной страдающей алкоголизмом женщины изъяли 12-летнюю дочь Диану, которая передвигается на четвереньках, не умеет пользоваться столовыми приборами и разговаривать.

Об этом сообщает местное издание «ОрелТаймс». По данным СМИ, мать продавала девочку педофилам.

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"Этого ребенка мать всячески прятала. Дома — содержала в клетке, а если нужно было куда-то идти, переносила в авоське на колесах. За бутылку водки продавала девочку в сексуальное рабство", - говорится в сообщении.

В детской больнице, куда доставили девочку в тяжелом состоянии, подтвердили, что у ребенка задержка психического психомоторного развития.

Вместо того, чтобы разговаривать, 12-летняя девочка лает и воет, отказывается спать на кровати.

Дальнейшая судьба ребенка и матери пока не известна.

Ранее в российском Северодвинске неизвестная женщина избила ребенка в коляске, полиция начала проверку по данному факту.