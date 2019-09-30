«Выбили зубы, лекарств нет»: террорист «ЛНР» пожаловался на рузский мир

У «генпрокурора» боевик просит перевести его под домашний арест.

Боевик так называемой «ЛНР» пожаловался «генпрокурору ЛНР» на избиения и отсутствие медицинского обслуживания в тюрьме «республики».

Жалобу террориста обнародовал в Twitter пользователь под никнеймом Necro Mancer.

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Александр Костин, обвиняемый в расстреле семьи на трассе Ростов-Харьков, жалуется, в частности, на избиение при задержании и отсутствие медицинского обслуживания. Кроме того, он утверждает, что является инвалидом II группы.

«При задержании сотрудники полиции нанесли увечья, а именно: выбили мне зубы, нанесли травму позвоночника. Положили жену, несовершеннолетних детей на пол. Мне надели наручники и увезли в неизвестном направлении. При этом мои родные две недели не знали, где я и что со мной», – жалуется экс-боевик.

Костин добавляет, что в тюрьме сейчас нет медицинского обслуживания и лекарств.

У «генпрокурора» Костин просит перевести его под домашний арест.

Как сообщал УНИАН, в Кузбассе (Россия) 13-летний подросток избивал 9-летнего школьника по лицу за отказ кушать камни, еще один снимал это на видео.