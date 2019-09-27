Россия назвала немецкое информагентство "иностранным агентом" и обвиняет в экстремизме
Комиссия Госдумы России пересмотрит аккредитацию для немецкой государственной радиостанции и телеканала «Deutsche Welle» из-за «признаков оправдания экстремизма».
Об этом заявил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев 27 сентября.
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По его словам, в результате проверки выявлены «все признаки иностранного агента», в частности – якобы «оправдание экстремизма».
Российская власть направит материалы в Минюст РФ для рассмотрения вопроса предоставления «статуса иностранного агента».
Кроме этого, комиссия Госдумы анализирует материалы российских изданий (среди них – оппозиционные): «Медуза», «Радио Свобода» и русская служба британской «BBC».
Как сообщал УНИАН, в России хотят разрешить бесплатное посещение цирка военнослужащим. Минобороны РФ ведет переговоры с Росгосцирком о том, чтобы они получили право ходить на спектакли, предъявив военный билет.