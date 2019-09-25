Под Москвой узбекские реставраторы пригнули в окно, спасаясь от российской полиции

Потерпевших пригласил в Россию Московский политтехнологический музей для реставрации музеев.

В Московской области два узбекских реставраторы пригнули в окно со второго этажа, спасаясь от полицейских, которые их били.

Об этом сообщает Озодлик.

Мужчин госпитализировали в отделение реанимации с тяжелыми травмами.

Читайте такжеВ России девушка из мести убила 6-месячного брата своего экс-парня

Издание отмечает, что в день инцидента неизвестные в гражданской форме ворвались в арендованную иностранцами квартиру и начали требовать деньги, угрожая пистолетом. Мужчинам россияне представились «сотрудниками отдела уголовного розыска».

В то время, как нападавшие били одного из жильцов квартиры, двое других пригнули в окно со 2 этажа. Издевались из потерпевших несколько часов.

Травмированных узбеков на земле заметили таджикские мигранты, они и вызвали медиков.

Полицейские скрылись с места происшествия, но появились на следующий день в больнице, требуя не рассказывать о произошедшем. Однако у преступления есть свидетели.

У одного из мужчин диагностировали перелом тазовой кости, позвоночника, руки и пальца, у другого – перелом правой ноги и сотрясение мозга.

В то же время московская правозащитница Валентина Чупик считает, что на сегодня узбеки находятся в серьезной опасности, поскольку их могут обвинить в «торговле наркотиками» или других преступлениях.

По информации издания, граждане Узбекистана являются высококвалифицированными реставраторами, которые приехали в Россию по приглашению Московского политтехнологического музея.

Как сообщал УНИАН, по подозрению в убийстве малолетней задержан 42-летний житель российского Барнаула.