Под Москвой узбекские реставраторы пригнули в окно, спасаясь от российской полиции
В Московской области два узбекских реставраторы пригнули в окно со второго этажа, спасаясь от полицейских, которые их били.
Об этом сообщает Озодлик.
Мужчин госпитализировали в отделение реанимации с тяжелыми травмами.
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Издание отмечает, что в день инцидента неизвестные в гражданской форме ворвались в арендованную иностранцами квартиру и начали требовать деньги, угрожая пистолетом. Мужчинам россияне представились «сотрудниками отдела уголовного розыска».
В то время, как нападавшие били одного из жильцов квартиры, двое других пригнули в окно со 2 этажа. Издевались из потерпевших несколько часов.
Травмированных узбеков на земле заметили таджикские мигранты, они и вызвали медиков.
Полицейские скрылись с места происшествия, но появились на следующий день в больнице, требуя не рассказывать о произошедшем. Однако у преступления есть свидетели.
У одного из мужчин диагностировали перелом тазовой кости, позвоночника, руки и пальца, у другого – перелом правой ноги и сотрясение мозга.
В то же время московская правозащитница Валентина Чупик считает, что на сегодня узбеки находятся в серьезной опасности, поскольку их могут обвинить в «торговле наркотиками» или других преступлениях.
По информации издания, граждане Узбекистана являются высококвалифицированными реставраторами, которые приехали в Россию по приглашению Московского политтехнологического музея.
Как сообщал УНИАН, по подозрению в убийстве малолетней задержан 42-летний житель российского Барнаула.