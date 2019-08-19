В России пьяный рецедивист едва не выкинул 5-месячную дочь из окна (видео 18+)
В российском Саранске неадекватный мужчина угрожал выкинуть грудного ребёнка из окна.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Сперва из квартиры на Севастопольской улице полетели вещи и бытовые приборы. Неадекват громко кричал, вёл себя очень странно, внизу собралась толпа. На этом всё не кончилось, он начал грозить ребенком - к месту выехали спасатели и полицейские. Развернули спецполотно, мужчина не успокоился и стал переходить из комнаты в комнату.
В это самое время участковый Василий Мартынов, сержант Виктор Ковальчук и замначальника службы пожаротушения Руслан Алукаев смогли попасть внутрь через балкон соседней квартиры. Они обезвредили мужчину и спасли младенца. Сейчас с ним работают врачи, неадекват в руках полиции.
Отмечается, что у нерадивого отца, размахивавшего дочкой из окна, больше 10 судимостей. Последняя из них – побои – до сих пор не погашена.
Внимание! Видео не для слабонервных!