В России пьяный рецедивист едва не выкинул 5-месячную дочь из окна (видео 18+)

У нерадивого отца, размахивавшего дочкой из окна, больше 10 судимостей.

В российском Саранске неадекватный мужчина угрожал выкинуть грудного ребёнка из окна.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Сперва из квартиры на Севастопольской улице полетели вещи и бытовые приборы. Неадекват громко кричал, вёл себя очень странно, внизу собралась толпа. На этом всё не кончилось, он начал грозить ребенком - к месту выехали спасатели и полицейские. Развернули спецполотно, мужчина не успокоился и стал переходить из комнаты в комнату.

В это самое время участковый Василий Мартынов, сержант Виктор Ковальчук и замначальника службы пожаротушения Руслан Алукаев смогли попасть внутрь через балкон соседней квартиры. Они обезвредили мужчину и спасли младенца. Сейчас с ним работают врачи, неадекват в руках полиции.

Отмечается, что у нерадивого отца, размахивавшего дочкой из окна, больше 10 судимостей. Последняя из них – побои – до сих пор не погашена.

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