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Жесткая посадка Ан-24 в России: названа предварительная причина

10:34, 27 июня 2019
Русский міръ
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Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки АН-24 в Бурятии / Алексей Фишев

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По данным СМИ, отказ произошел за 20 километров до посадки самолета. Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки АН-24 в Бурятии (России).

По данным властей региона, на борту самолета, совершившего жесткую посадку под Нижнеангарском, находилось 47 человек: четыре члена экипажа и 43 пассажира. Погибли пилот и техник.

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Теги: #крушение самолета