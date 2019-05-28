Секс в одном из кабинетов в российском вузе попал на видео

В кадрах видно двух людей, занимающихся сексом у окна.

В Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина сняли на видео половой акт в одном из кабинетов вуза.

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Видео появилось в Telegram-канале Mash. "Как проходит сессия в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина? Очень достойно", - говорится в подписи к откровенному ролику.

Пока официального заявления относительно видео от руководства университета нет.

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