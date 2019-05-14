Звезда «Мажора» Прилучный уснул в чужом автомобиле и отказался выходить (видео)

Судя по видео, поведения актера было неадекватным.

Звезда популярного сериала "Мажор" актер Павел Прилучный уснул в чужой машине возле своего дома.

Видео произошедшего «Ленте.ру» прислал один из соседей артиста.

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Владелица автомобиля потребовала, чтобы Прилучный покинул автомобиль, он пообещал, однако все время видеосъемки оставался в салоне и затруднился ответить на вопрос, как он туда попал. «Но как-то, вероятно, можно», - добавил артист.

Видео первоначально появилось в чате жильцов дома, возле которого был припаркована машина. Участники чата определили, что человек, заночевавший в машине, - Павел Прилучный. Отмечается, что хозяйка автомобиля не вызвала полицию, потому что торопилась.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

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