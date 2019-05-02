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"На колени, подонок!": в России уволят завдетсада, которая заставила ребенка целовать землю (видео)

10:37, 02 мая 2019
Русский міръ
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Видео инцидента попало в сеть / Скриншот

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на директора департамента образования Краснодара Алексея Некрасова. 

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Он сказал, что его ведомство поддержит любые обвинения, поданные родителями ребенка в правоохранительные органы против заведующей. "Заведующая ведет себя безобразно, унижая ребенка, оказывая на него не только психическое воздействие, но и физическое. Кроме того, она фактически унижает и всех остальных детей", - констатировал чиновник.

Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств случившегося. Депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Светлана Бессараб обратилась в прокуратуру, назвав действия заведующей дикостью и средневековьем. А уполномоченный по правам ребенка по Краснодарскому краю Татьяна Ковалева сообщила о намерении провести служебное расследование инцидента.

По сообщению Telegram-канала Baza, заведующая детсадом "Звездочка", "опытный педагог, которая даже попала в рейтинг преподавателей Краснодарского края". 

Напомним, в Краснодаре заведующая детским садом "Звездочка" заставила ребенка встать на колени и целовать землю в наказание на то, что тот, по ее словам, не любит Россию. "На колени, подонок, я сказала! Целуй землю, которая тебя кормит и поит", - кричала женщина. Инцидент, заснятый прохожими, в среду, 1 мая, был выложен на видеопортале YouTube. 

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Теги: #дети#Россия#детсад