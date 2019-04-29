Скандальный актер Панин показал видео, как в "голой" компании готовит завтрак (18+)

В ролике Панин готовит завтрак для своих обнаженных подруг. Причем сам Панин также ходит по кухне голым.

Алексей Панин, который называет себя "любимым актером Путина", опубликовал в сети новое скандальное видео.

В ролике Панин готовит завтрак для своих обнаженных подруг. Причем сам Панин также ходит по кухне голым.

"Андрей, завтрак будешь? Я снял видео, которое можно залить в Instagram. Потому что на нем нет ни одного лица, есть только си**ки", - говорит в кадре 41-летний актер.

Видео 18+ было опубликовано на его странице в Instagram, но позже удалено. Однако пользователи успели перезалить ролик на YouTube.

Как сообщал УНИАН, ранее Панина разгромили в сети из-за голых снимков с подругой.