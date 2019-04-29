Скандальный актер Панин показал видео, как в "голой" компании готовит завтрак (18+)
18:41, 29 апреля 2019Русский міръ
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В ролике Панин готовит завтрак для своих обнаженных подруг. Причем сам Панин также ходит по кухне голым.
Видео 18+ было опубликовано на его странице в Instagram, но позже удалено / schlock.ru
Алексей Панин, который называет себя "любимым актером Путина", опубликовал в сети новое скандальное видео.
В ролике Панин готовит завтрак для своих обнаженных подруг. Причем сам Панин также ходит по кухне голым.
"Андрей, завтрак будешь? Я снял видео, которое можно залить в Instagram. Потому что на нем нет ни одного лица, есть только си**ки", - говорит в кадре 41-летний актер.
Видео 18+ было опубликовано на его странице в Instagram, но позже удалено. Однако пользователи успели перезалить ролик на YouTube.
Как сообщал УНИАН, ранее Панина разгромили в сети из-за голых снимков с подругой.
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