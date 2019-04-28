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Скандальная Лолита заявила, что за ней "ведут слежку" (видео)

07:18, 28 апреля 2019
Русский міръ
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Лолита обнаружила за собой видеослежку / Фото УНИАН

Она также выложила запись с человеком, которого она в этом подозревает. Мужчина сидит в машине, в которой находится различная техника.

«Вдруг кто-то узнает это полное лицо, напишите, пожалуйста! Спасибо бдительным соседям», - написала Лолита.

Как сообщал УНИАН, ранее скандальная Лолита высказалась о победе Зеленского.

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Теги: #Лолита