Скандальная Лолита заявила, что за ней "ведут слежку" (видео)
07:18, 28 апреля 2019Русский міръ
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Она также выложила запись с человеком, которого она в этом подозревает. Мужчина сидит в машине, в которой находится различная техника.
Лолита обнаружила за собой видеослежку / Фото УНИАН
Певица Лолита заявила, что за ее домом в Болгарии ведется наблюдение. Об этом она написала в инстаграме.
Она также выложила запись с человеком, которого она в этом подозревает. Мужчина сидит в машине, в которой находится различная техника.
Хотелось бы в преддверии Светлого Праздника Пасхи, начать публиковать только что-то Хорошее, но решила начать со странного! За моим домом в Болгарии зачем-то ведётся наблюдение!? Вдруг кто-то узнает это полное лицо, напишите, пожалуйста! Спасибо бдительным соседям 🙏
«Вдруг кто-то узнает это полное лицо, напишите, пожалуйста! Спасибо бдительным соседям», - написала Лолита.
Как сообщал УНИАН, ранее скандальная Лолита высказалась о победе Зеленского.
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