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В РФ запустили протестный флешмоб о «сказочном Путине»

15:22, 24 апреля 2019
Русский міръ
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Пользователи соцсетей в РФ запустили флешмоб после того, как суд оштрафовал в соответствии с законом о неуважении к власти жителя Новгородской области Юрия Картыжева, опубликовавшего во «ВКонтакте» записи, в которых якобы написал «Путин - сказочный ***».

Об этом сообщает medusa.io. Многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием Путина. Некоторые призывают вывести соответствующий хэштег в тренды, чтобы поддержать оштрафованного мужчину.

Одним из первых о флешмобе сообщило издание Znak.com. После выхода публикации Роскомнадзор прислал этому изданию уведомление о нарушении, не связанном с материалом о флешмобе.

Фраза «сказочный ***» - это цитата из фильма «Даун Хаус», снятого в 2001 году Романом Качановым по мотивам романа Федора Достоевского «Идиот».

Как сообщал УНИАН, в России впервые вынесли наказание за оскорбление власти. По данным суда, 31 марта россиянин, находясь дома, написал в сети несколько записей, оскорбляющие государственные органы. За это россиянину назначили штраф в размере около 30 тыс. рублей (около 12 500 грн по актуальному курсу).

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Теги: #соцсеть#флешмоб