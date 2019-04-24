В РФ запустили протестный флешмоб о «сказочном Путине»

В России впервые вынесли наказание за оскорбление власти. Многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием Путина.

Пользователи соцсетей в РФ запустили флешмоб после того, как суд оштрафовал в соответствии с законом о неуважении к власти жителя Новгородской области Юрия Картыжева, опубликовавшего во «ВКонтакте» записи, в которых якобы написал «Путин - сказочный ***».

Об этом сообщает medusa.io. Многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием Путина. Некоторые призывают вывести соответствующий хэштег в тренды, чтобы поддержать оштрафованного мужчину.

Одним из первых о флешмобе сообщило издание Znak.com. После выхода публикации Роскомнадзор прислал этому изданию уведомление о нарушении, не связанном с материалом о флешмобе.

А если «сказочный *****» — это оскорбление власти, то как будет без оскорбления?

«Настоящий *****»?

Что ж, с этим можно согласиться. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 23 апреля 2019 г.

Путин-сказочный краб — Фрося Педулькина (@50herz) 24 апреля 2019 г.

Надпись «Путин - ***ер» подарила нам с @plushev феерию лозунгов: Путин - супер, Путин вытер и Путин - эклер. Но вот что делать с «Путин - сказочный *******»?! — Tania Felgengauer (@t_felg) 24 апреля 2019 г.

Феерический Клишас помог россиянам понять, что Путин - сказочный. — ivan davydov (@ivan_f_davydov) 24 апреля 2019 г.

Вот так правители получают к имени дополнительные стикеры. Иван - Грозный, Екатерина - Великая, Владимир - Сказочный. — Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 24 апреля 2019 г.

Фраза «сказочный ***» - это цитата из фильма «Даун Хаус», снятого в 2001 году Романом Качановым по мотивам романа Федора Достоевского «Идиот».

Как сообщал УНИАН, в России впервые вынесли наказание за оскорбление власти. По данным суда, 31 марта россиянин, находясь дома, написал в сети несколько записей, оскорбляющие государственные органы. За это россиянину назначили штраф в размере около 30 тыс. рублей (около 12 500 грн по актуальному курсу).