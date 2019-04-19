В России мужчина спалил полтора миллиона рублей в чайнике

В итоге из полутора миллионов удалось спасти всего лишь 117 тысяч 500 рублей.

В российском Брянске мужчина спалил полтора миллиона рублей в чайнике.

Об этом в видео, опубликованном на YouTube, рассказала представитель Банка России в Брянской области.

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Отмечается, что мужчина собирал деньги на квартиру и спрятал полтора миллиона рублей в металлический чайник. Затем его супруга перепрятала сбережения в старый диван. Глава семейства решил избавиться от рухляди и спалил его, не подозревая о чайнике внутри.

Когда об этом стало известно, супруги начали спасать сбережения. Но оказалось, что купюры спаялись между собой и их практически невозможно было отделить друг от друга.

В итоге из полутора миллионов удалось возместить всего лишь 117 тысяч 500 рублей.

Как сообщал УНИАН, одной семейной паре из Тюмени Российской Федерации пришлось перерыть 12 тонн мусора, чтобы найти случайно выброшенные деньги.