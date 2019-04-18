Просила контакты экстрасенсов: появились подробности смерти звезды сериала "Кадетство"

Причиной смерти звезды "Кадетства" Ирины Цывиной могло быть употребление лекарств.

Российская актриса, звезда сериала "Кадетство" Ирина Цывина, скоропостижно скончавшаяся в возрасте 55 лет, перед смертью находилась в депрессии.

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Об этом РосСМИ рассказала подруга покойной, актриса Ольга Спиркина. "Мы с ней разговаривали 8 апреля, в мой день рождения, долго-долго. Она мне говорила: "Оль, меня кто-то сглазил, я не могу, что со мной творится... Есть у тебя какая-то бабка, нумерологи, астрологи?" Я ей дала, у всех у нас, женщин, есть такие контакты", - рассказала Спиркина.

По словам подруги Цывиной, трагедии могло поспособствовать употребление лекарств. "Я думаю, она пила какие-то таблетки, антидепрессанты. Либо неправильно. Я боюсь что-либо комментировать. Она жаловалась только на общее психофизическое состояние", - добавила актриса.

Ирина Цывина родилась 1 июля 1963 года Минске. Известна по сериалам "Кадетство", "Ольга", "Полицейский с Рублевки", "По ту сторону смерти", "Петровка, 38", "Папины дочки", в фильмах "В полосе прибоя", Елки-палки!", "Принцесса цирка" и других.

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